صعدة.. 5 جبهات لقطع «رأس الأفعى»

المصدر: تعز - صلاح صالح

تمثل جبهات (البقع، باقم، رازح، الظاهر، برط الجوف)، إحدى أهم الجبهات القتالية في محافظة صعدة ضد الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران.

وتأتي أهمية معركة صعدة الأساسية بجبهاتها الخمس كونها الأقرب لمعقل الميليشيات وزعيمها عبدالملك الحوثي، وقربها من الحدود مع المملكة العربية السعودية، بما يعنيه إحكام السيطرة عليها من منع الحوثيين من استخدام المنطقة الحدودية كمنصة لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي السعودية، خصوصاً باتجاه نجران وجازان وعسير والمدن السعودية القريبة من الحدود.

كما تستند أهمية معركة صعدة إلى أنها ستمكّن الشرعية والتحالف العربي من تحقيق إنجازات عسكرية ومواصلة الزحف نحو معاقل الحوثيين الرئيسية، خصوصاً في منطقة مرّان. والذي من شأنه منع تمدد نفوذ الحوثيين في المناطق اليمنية، وصولاً إلى تحرير اليمن من تلك الميليشيات.

تطور نوعي

وشهدت الأيام الماضية تطوراً نوعياً في سير المعارك بجبهة صعدة، التي تشهد معارك عنيفة بين الميليشيات، والجيش اليمني المسنود بقوات التحالف العربي، بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب محللين عسكريين، تعد جبهة الظاهر، التي أتت ضمن عملية عسكرية واسعة أطلق عليها «قطع رأس الأفعى» في إشارة إلى زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، الأخطر على ميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك لبعدها فقط بمسافة 10 كيلومترات عن جبال مران، مسقط رأس زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، وأهميتها في تضييق الخناق على الميليشيات في معقلها الرئيس من الجهة الجنوبية الغربية، إضافة لأهدافها المتمثلة في قطع خطوط إمداد الميليشيا بين محافظة صعدة ومدينة حرض في محافظة حجة المحادة للمملكة العربية السعودية.

وحقق الجيش الوطني اليمني تقدماً ملحوظاً في عدد من جبهات صعدة، أبرزها في جبهة باقم، كما تمكّن من السيطرة على معاقل الحوثيين في مناطق وادي العطفين، والصوح، والتبة الحمراء وجناح الصقر، التي أتاحت إمكانية القصف المدفعي لتجمعات ومواقع الحوثيين في جبال مرّان، بجانب القصف الجوي الذي كان المتاح الوحيد لاستهداف الحوثيين في أهم معاقلهم، وبات بالفعل قصف مراكز للحوثيين داخل منطقة جبل الجميمة، وضريح حسين بدر الدين الحوثي، مؤسس الميليشيات الإرهابية.

ويشير محللون عسكريون إلى أهمية ما تم وإمكانية إسهامه في إحراز تقدم آخر، عبر تطويق مناطق مرّان، وقصفها جواً وعبر المدفعية، ما يؤدي إلى تقدم آخر للقوات الموالية للشرعية على الأرض.