قيادي في المقاومة: أمن باب المندب مرهون بتحرير الحُديدة

المصدر: عدن - وكالات

حذّر الناطق باسم المقاومة اليمنية الوطنية، العميد ركن صادق دويد، من تداعيات تهديد الملاحة في مضيق باب المندب وعدَّها «كارثية على اليمن والاقتصاد العالمي»، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي خطر إيراني يهدد الممر الاستراتيجي، وأن أمنه مرهون بتحرير مدينة وميناء الحديدة.

وأشار دويد في تصريح لـ«العين الإخبارية» إلى أن استهداف عصابة الحوثي الإيرانية ناقلتي النفط السعوديتين جريمةٌ حرب مكتملة الأركان، كون الاعتداء لم يستهدف معسكرات أو بوارج حربية وإنما استهدف ناقلتي نفط تسيران في ممر دولي.

واستنكر متحدث المقاومة الوطنية الهجوم الإرهابي، وقال إن «المقاومة والشعب اليمني يرفضان رفضاً مطلقاً الممارسات الإرهابية التي ترتكبها عصابة الإرهاب الحوثية في مضيق باب المندب»، معتبراً أن هذا الاعتداء ينسف جهود المبعوث الدولي التي يبذلها لاستئناف الحوار، خصوصاً أنها نفذت الجريمة في الوقت الذي كان يجلس مع قياداتها الإرهابية في صنعاء. واعتبر دويد المغامرة الحوثية انتحاراً ونهاية لعصابة الحوثي الإرهابية وإرهابه، وتهديداً يحول دون تدفق النفط وسيفاقم أزمة تأمين السفن التجارية، ومؤشر أزمة اقتصادية قادمة.