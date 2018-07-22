قرقاش: إما انسحاب الحوثي أو التحرير

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التحالف العربي في اليمن يأمل بأن يثمر جهد المبعوث الأممي مارتن غريفيث في تحرير مدينة الحديدة، مشدداً على أنه دون ذلك فإن تحرير الحديدة قادم.

وقال معاليه، في حسابه على "تويتر: "ونحن ننتظر جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث نحو تحقيق انسحاب حوثي من الحديدة يجنب المدينة المواجهة نشهد جبهة تتمترس فيها الميليشيات في وسط سكاني غاضب وهروب ملحوظ لعناصر الميليشيات وجهود يائسة للتعبئة والتعويض".

واضاف: "تقدم التحالف تجاه الحديدة استحق الإشادة الدولية لمراعاته الوضع الإنساني وأرواح المدنيين، أملنا بأن يثمر جهد المبعوث الأممي السياسي في تحرير المدينة ودون ذلك فإن تحرير الحديدة قادم".

وتابع معاليه : "في بحثه عن المظلومية أراد الحوثي أن نخوض معركة الحديدة بمواصفاته، فكان التحالف أكثر فطنة في مراعاته للجوانب الإنسانية والمدنية، تقدمنا خلال الأشهر الماضية على الساحل الغربي سيتوّج بتحرير الحديدة".

وختم التغريدات بقوله : "نذكر المراهنين على الحوثي وعلى رأسهم الدعم الإيراني والمال القطري، الحوثي خلال العام الماضي لم يكسب معركة أو يتقدم على الأرض، وغدره بحليفه كشفه أمام العديد من محازبيه، خسارته الحديدة ستكون في هذا السياق".