أكاديمي يدعو إلى محاسبة عربية لحزب الله

المصدر: أبوظبي ـ أحمد سعيد

أكد مستشار الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور نصر محمد عارف، أن حزب الله استطاع التسلل إلى الوعي الجمعي العربي من خلال تصديه للاحتلال الإسرائيلي للبنان عام 2006، فلم يدرك العرب إلى ذلك التاريخ حقيقة حزب الله، وفي مايو 2008 استخدم حزب الله لأول مرة سلاحه ضد الشعب اللبناني عندما سيطر على بيروت، حينها بدأ العرب يشعرون أنهم قد ساهموا في خلق وحش سوف ينهش فيهم بأنياب طائفية مقيتة، ومع بداية الحرب الأهلية في سوريا ظهر حزب الله على حقيقته كأحد فصائل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأن ولاءه لإيران، وأنه يستخدم لبنان وسيلة، ويتخذ الدولة اللبنانية رهينة لإيران.

وأضاف أنه: «مع الانقلاب الحوثي في اليمن ظهر حزب الله فجاً وقحاً مجرماً مخرباً، وضاعت صورة الحزب الوطني اللبناني الذي حرر جنوب لبنان من إسرائيل، واتضح أنه مجرد عميل لنظام ولاية الفقيه في إيران»، مشدداً على ضرورة محاسبة حزب الله على جرائمه خارج التراب اللبناني عاجلاً أو آجلاً، وأيضاً عمالته لإيران فهي في حد ذاتها خيانة عظمى في حق الدولة اللبنانية، وجريمة دولية في حق الدول والشعوب العربية التي تورط في أعمال عنف ضد شعوبها.