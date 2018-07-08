قتلى بهجوم حركة الشباب على مقر شرطة في مقديشو

المصدر: Ⅶمقديشو - وكالات

قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 21 آخرون، أمس، عندما نفّذ متشددون من حركة الشباب الصومالية تفجيرين في وسط العاصمة مقديشو واقتحموا مبنى حكومياً.

وقال المسؤول في الشرطة الصومالية، الضابط إبراهيم محمد: «وقع انفجاران استهدفا مجمع وزارة الأمن الداخلي قرب البرلمان». وأضاف: «نؤكد مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين»، مشيراً أيضاً إلى مقتل أربعة مسلحين. وذكر مسؤول أمني آخر أن بين المهاجمين انتحارياً وثلاثة مسلحين.

وأعلنت حركة الشباب المتطرفة على موقعها على الإنترنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وأفادت مصادر بحدوث تبادل كثيف لإطلاق النار خارج المبنى الذي يضم وزارتي الأمن والداخلية وتستخدمه الشرطة أيضاً. وتصاعد الدخان من مركبات محترقة بعد تفجير انتحاري بسيارة ملغومة قرب القصر الرئاسي وانفجار ثانٍ قرب المبنى الأمني.

اقتحام

وقال الرائد محمد حسين، وهو مسؤول في الشرطة، إن الانفجار الثاني وقع عندما فجّر المسلحون عن بعد السيارة التي كانت تُقل مقاتلي الشباب الذين اقتحموا المبنى. وقال: «فجّرت (حركة) الشباب السيارة الثانية عن بُعد عقب خروج (المسلحين) منها».

وتقاتل حركة الشباب التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة، للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأسرة الدولية في مقديشو منذ أكثر من عشر سنوات.

وبرغم خسارتها بلدات وأراضي في السنوات القليلة الماضية، لا تزال الحركة الإرهابية تنفّذ تفجيرات وهجمات على أهداف حكومية وأمنية ومدنية في العاصمة وسواها.