الزعابي: تلبية احتياجات النازحين تتطلب مناهج أكثر شمولية

المصدر: جنيف - وام

ألقى عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، كلمة المجموعة العربية أمام الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكون الإمارات تترأس حالياً مجلس رؤساء البعثات العربية في جنيف، في إطار الحلقة النقاشية عن حقوق الإنسان للنازحين داخلياً.

وتقدمت المجموعة العربية بالشكر للخبراء على الإحاطات التي تقدموا بها في هذه الحلقة النقاشية المهمة بشأن حقوق الإنسان للنازحين داخلياً، والتي تتزامن مع ما تعانيه نسبة من شعوب دول المنطقة العربية من نزوح داخلي لأسباب عدة، منها الإرهاب.

وأكدت الكلمة أنه على الرغم من اتخاذ كل الإجراءات من قِبل جميع الجهات الوطنية المعنية، يبقى الكثير من هؤلاء النازحين يفتقرون إلى الحلول النهائية لإعادة بناء حياتهم التي تتطلب اتباع مناهج أكثر إيجابية وشمولية، ومن أهمها المشاركة الواسعة من قِبل جميع الجهات الفاعلة، من خلال التنسيق مع الدول المعنية لتلبية الاحتياجات الطارئة والطويلة الأمد للنازحين وللمجتمعات المضيفة.

كما شددت على ضرورة إيجاد الحلول الآنية المناسبة والحلول المستدامة، والوقوف على واجبات الدول تجاه نازحيها، والطلب من المجتمع الدولي، من خلال تقاسم الأعباء والشراكة في المسؤوليات، للحد من تداعيات النزوح وانعكاساته إقليمياً ودولياً، لأن نازح اليوم قد يصبح لاجئ الغد إن لم تعالج مشكلات وأسباب النزوح.

‏وفي الختام، أكدت كلمة المجموعة العربية على ضرورة التعاون والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.