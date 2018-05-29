«آر تي إس» السويسرية تسلّط الضوء على مأساة عمال كأس العالم

سلطت قناة التلفزيون السويسري «آر تي إس»، في تحقيق لها، الضوء على معاناة ومآسي العمال الأجانب في قطر الذين يعملون على إقامة منشآت كأس العالم، ووفقاً للتحقيق، فإن كأس العالم في 2022، منتظر في قطر، في حين أن آلاف العمال القادمين من أفريقيا وآسيا يعملون في ظروف أقرب إلى العبودية.

وبين التحقيق أن قطر والشركات التي تتولى بناء منشآت كأس العالم تحاول تصدير صورة مختلفة عما يحدث على أرض الواقع للعمال والظروف الصعبة التي يعملون فيها، من خلال بعض الفعاليات مثل بطولة كرة القدم للعمال.

كما يكشف التحقيق أنه على الرغم من الصورة الزائفة المصدرة من خلال بطولة كرة القدم للعمال، فإن الكثير من العمال الذين يشاركون يدركون حجم المأساة التي يعيشون فيها، فالكثير منهم لم يتقاض راتبه لأكثر من شهرين ولم يحصل سوى على 55 دولاراً، على الرغم من عملهم على بناء منشآت بمئات المليارات من الدولارات، ويوضح الكثير من العمال أن رواتبهم متوقفة منذ فترة، وبدلاً من الحصول على 300 دولار شهرياً مقابل هذا الجهد المرهق، إلا أنهم لم يتقاضوا أكثر من 55 دولاراً حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة بأدنى الطعام.

وأظهر تحقيق موّلته الهيئة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر أن المئات من العمال الآسيويين دفعوا رسوماً للحصول على فرصة عمل في تشييد استادات رياضية، وانتهى المطاف ببعضهم إلى العمل قرابة خمسة أشهر دون أن يحصلوا على يوم واحد من الراحة.