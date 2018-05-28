عُمان تباشر إصلاح أضرار «مكونو»

باشرت سلطنة عمان إصلاح الأضرار التي خلفها إعصار «مكونو» في أنحاء متفرقة من السلطنة التي شهدت في بعض أجزائها أعلى نسبة أمطار في العالم نجحت خلالها السلطات العمانية في تقليص الخسائر إلى الحد الأدنى، حيث بدأت مظاهر الحياة بالعودة إلى طبيعتها.

ترميم

وقامت الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع العمانية، أمس، بإصلاح وترميم جسر عدونب الذي يربط ولاية صلالة بالمنطقة الغربية بمحافظة ظفار، بعد تأثره جراء الحالة المدارية التي تعرضت لها محافظة ظفار، وذلك في إطار جهود وزارة الدفاع والقوات المسلحة العمانية لدعم القطاعات الأخرى بالسلطنة خلال الإعصار المداري (مكونو).

لجنة طوارئ

في السياق، قال والي سدح، المنذر بن أحمد المرهون، إن لجنة الطوارئ المحلية المشكلة بالولاية تواصل أعمالها الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية لمعالجة تأثيرات الحالة المدارية (مكونو) التي مرت بالولاية.

وأضاف أن الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات مستمرة في التعامل مع الآثار المترتبة، مشيراً إلى حدوث انقطاع في التيار الكهربائي منذ 48 ساعة عن مركز الولاية وجميع مناطقها، إضافة إلى انقطاع شبكات الاتصالات وجارٍ العمل لمعاينة الأضرار وإصلاحها.

وأكد والي سدح حرص الجهات المختصة على إصلاح الأضرار وإعادة فتح الطرق في نيابة حاسك ومنطقة حدبين والتجمعات السكانية الواقعة بين الأودية بمنطقة صوب وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي.