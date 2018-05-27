شهيد جديد في غزة برصاص الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر أمس، استشهاد جريح فلسطيني أصيب مؤخراً برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركته بفعاليات مسيرة العودة الكبرى بمناطق السياج الحدودي شرق قطاع غزة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة إن حسين سالم أبوعويضة (41 عاماً) استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام شرق غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء مسيرات العودة إلى 115 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 13 ألف مصاب، بينهم 330 مصاباً وصفت جراحهم بالخطيرة.

تسلّل وإحراق

على صعيد متصل، تمكّن عدد من الشبان الفلسطينيين، أمس، من تجاوز السياج الحدودي شرق مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، والتقدم تجاه ثكنة يستخدمها قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يقوموا بإضرام النار فيها.

وقالت مصادر فلسطينية إن شباناً فلسطينيين أحرقوا موقعاً للقناصة الإسرائيليين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما عاد الشبان إلى قطاع غزة بسلام. وأكّد جيش الاحتلال حادثة التسلل وسط قطاع غزة، لكنه لم يذكر حادثة إحراق الموقع الإسرائيلي، وأشار إلى أن المتسللين أشعلوا النار في الإطارات المطاطية فقط. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن الجيش الإسرائيلي حدد أربعة فلسطينيين تسللوا عبر السياج الأمني وسط قطاع غزة وأشعلوا النار في الإطارات، ووصلت قوة من الجيش على الفور إلى المكان وأطلقت النار عليهم وهرب المشتبه بهم إلى قطاع غزة. في سياق متصل، تمكن شبان فلسطينيون من قصّ السياج الأمني على حدود بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وانسحبوا بعد إطلاق الاحتلال النار صوبهم.

في الأثناء، أعلنت مصادر طبية إسرائيلية، أمس، وفاة الجندي الإسرائيلي من القوات الخاصة «المستعربين»، متأثراً بجروحه التي أصيب بها قبل يومين في مخيم الأمعري شمال رام الله. ونقلت وكالة «معا» عن مصادر إسرائيلية أن الجندي رونين لوبرسكي (20 عاماً) من رحوفوت توفي متأثراً بالجروح الخطيرة التي أصيب بها إثر إلقاء فلسطيني حجر رخام على رأسه خلال مهمة لاعتقال فلسطينيين في المخيم.

إدانة كورية

إلى ذلك، أدانت كوريا الشمالية الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش الإسرائيلي مع المتظاهرين الفلسطينيين، ووصفت ما تعرضوا له في مسيرات العودة بـ«المجازر الفظيعة».

ووفق ما نقلت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، فقد بعث رئيس المجلس الشعبي الأعلى في كوريا الشمالية برقية للرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرب فيها عن تضامن بيونغيانغ مع الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة «رودونغ سينمون» الحكومية في كوريا الشمالية أن بيونغيانغ أدانت الحملة الدموية لإسرائيل ضد متظاهري غزة، كما استنكرت المجازر الفظيعة والعنف العشوائي ضد متظاهرين سلميين يطالبون بحقوقهم الشرعية. وأكدت كوريا الشمالية دعمها الثابت لحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها في القدس الشرقية.