شهيد وعشرات الجرحى في مواجهات مسيرات العودة

استشهد شاب وأصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في إطار الجمعة التاسعة من مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الإصابات تنوعت بين الرصاص الحي والمطاطي والاختناق بفعل قنابل الغاز المسيل للدموع، في وقت تمكن 200 الف فلسطيني من اداء صلاة الجمعة في المسجد الاقصى.

واستشهد الشاب الفلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ 30 مارس الماضي إلى 115 شهيدا بينهم تسعة أطفال.

وبدأت المواجهات بعد أداء صلاة الجمعة في خيام العودة المقامة على بُعد مئات الأمتار من السياج الفاصل مع إسرائيل.وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة اسم (مستمرون رغم الحصار) على الفعاليات ودعت لأوسع مشاركة شعبية فيها.

وبلغ أعداد المصابين برصاص قوات الاحتلال ، التي هاجمت المشاركين في مسيرات العودة الشعبية السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مساء أمس 109، بينهم 4 أطفال و7 سيدات.

وشدد أبو ظريفة، وهو قيادي بارز في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على استمرار النضال الوطني ضد سياسة الاحتلال والإدارة الأميركية والمحافظة على الوحدة الميدانية تحت العلم الفلسطيني الذي تجرى تحت رايته التظاهرات منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي.

وأضاف أبو ظريفة قائلاً إن «الإدارة لهذا الفعل الوطني الكفاحي والحركة السياسية يجب أن تكون في إطارها الوطني بعيداً عن أي شكل من أشكال التفرد في إدارة الاقتراحات أو المبادرات التي تقدم من الأطراف العربية والدولية والتي تضعف القرار الوطني في إطار اللجنة الوطنية».

على صعيد آخر، تمكن أكثر من ٢٠٠ ألف مصلّ فلسطيني من أداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية التي حالت دون تمكن آلاف المصلين من أداء الصلاة في المسجد. ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصلين الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية وجميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد.

وانتشر الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى في مدينة القدس الشرقية المحتلة وتحديدا في مداخل البلدة القديمة وفي أزقتها وعند بوابات المسجد الأقصى. وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من قيودها على الحواجز العسكرية على مداخل القدس لمنع الشبان من اختراق الحواجز للوصول إلى المدينة.

إلى ذلك، أصيب شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية (شمال القدس المحتلة).