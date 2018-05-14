الانتخابات العراقية.. تقدّم قائمتي العبادي والصدر

يترقب العراق النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي جرت أول من أمس، والتي بلغت نسبة الاقتراع فيها ما يقارب الـ 45 في المئة والتي أفادت مصادر في مفوضية الانتخابات بتقدم لتحالف النصر برئاسة حيدر العبادي، مع معلومات بحصوله على 60 مقعداً وتحالف «سائرون» التابع لمقتدى الصدر بـ51 مقعداً في أحدث إشارة على هزيمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بينما دعا ائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي الى إعادة الانتخابات وتشكيل حكومة تصريف الأعمال.



وأعلن رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رياض البدران أن نسبة التصويت بلغت 44.52 في المئة وهي نسبة تشمل التصويت العام والخاص وتصويت المغتربين.



تقدم العبادي

وبحسب أرقام حصلت عليها «فرانس برس» من مصادر سياسية رفيعة عدة، فإن قائمة العبادي حصلت على نحو 60 مقعداً من أصل 329 في البرلمان، ما يفتح الباب أمام رئيس الوزراء لولاية ثانية. وحل في المركز الثاني تحالف «سائرون» بين التيار الصدري والشيوعيين. وأشار المسؤولون إلى أن تحالف «سائرون» حصل على 51 مقعداً في البرلمان المقبل.



وفي المركز الثالث، بنحو ثلاثين مقعداً، حل تحالف «الفتح» الذي يضم قادة فصائل الحشد الشعبي، وفق المصادر نفسها. وبعدد مقاعد أقل، حلت لائحتا رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي وأياد علاوي.

أما فيما يتعلق بالنتائج النهائية، فقد ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه من المتوقع إعلان نتائج أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة داعش اليوم أو غداً.



وعلى الصعيد الكردي، سجلت قائمة الجيل الجديد تقدماً على كتل سياسية أخرى مثل التغيير وحركة العدالة لبرهم صالح في أربيل وكركوك، فيما حافظ الحزبان الرئيسيان على موقعهما في الصدارة.



رفض للنتائج

من جهته، دعا ائتلاف الوطنية، بقيادة إياد علاوي، إلى إعادة الانتخابات مع إبقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، لحين توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تعبر عن تطلعات الشعب العراقي.

إلى ذلك، بحث رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أمس مع بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرحلة ما بعد الانتخابات.



وذكر المكتب الإعلامي للجبوري في بيان، أن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استقبل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، بريت ماكغورك».