«الرئاسي» الليبي يلوّح بملاحقة منفذي اعتداءات مطار معيتيقة

دان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج الاعتداء على مطار معيتيقة الدولي، وإطلاق قذائف عشوائية في المناطق المحيطة بالمطار الوحيد العامل في طرابلس، بعد تدمير مطار طرابلس العالمي سنة 2014.

وقال محمد السلاك الناطق الرسمي باسم السراج، في مؤتمر صحافي عقده أمس بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، إن «الاعتداء على المطار أدى إلى تعريض حياة المدنيين للخطر والإضرار بمنشآت الدولة» مضيفاً إن الرئيس يحمّل العناصر المسلحة التي ترتكب هذه الأفعال المسؤولية كاملة، ويحذرها من أنه سيتم ملاحقتها جنائياً «محلياً ودولياً».

وأكد السلاك أن الإجراءات بدأت فعلياً وتم تشكيل لجنة من وزارتي العدل والداخلية بالتعاون مع مكتب النائب العام وستعمل على التعامل مع هذا الأمر بكل حزم وبالسبل المتاحة.

ووصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة والسفيرة الفرنسية بريجيت كورمي إلى ذات المطار وهو الوحيد الذي يعمل بالمدينة. ولم يصدر مكتب أي من المسؤولين بياناً عن الهجوم أو يذكر متى وصل كل منهما.

وكان السراج، جدد استعداده للتعاون مع جميع الأطراف على الساحة السياسية لإيجاد حل للأزمة الراهنة وإنهاء حالة الانقسام التي أثرت سلباً على مؤسسات الدولة.