تعثر اعتماد قرار حول غزة في مجلس الأمن

تعثرت مسودة البيان الصحافي الذي تقدمت به دولة الكويت إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في غزة يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل حول المواجهات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة بلجوئها إلى قنص المتظاهرين، حيث أكد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة عرقلت الطلب ما حال دون تبني أي قرار، في وقت ارتفعت حصيلة شهداء جمعة «حرق الإطارات» إلى 10 شهداء و1400 مصاب.

مسودة

وذكر دبلوماسيون أن دولة الكويت تقدمت بمسودة بيان معتدل ومقبول من الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في غزة للمرة الثانية خلال أسبوع في خطوة تأتي استكمالاً ومواصلة لجهود دولة الكويت الحثيثة في مجلس الأمن لدعم ومساندة القضية الفلسطينية، وليكون للمجلس موقف من الأحداث في غزة على اثر استشهاد المتظاهرين الفلسطينيين وإصابة الآلاف منهم.

ويأتي هذا البيان الثاني بعد مسودة البيان الأول التي تقدمت به الكويت في الأسبوع الماضي بعد أن دعت المجلس لعقد جلسة طارئة بعد إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية على المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرة (العودة الكبرى) في ذكرى (يوم الأرض) الفلسطيني.

ووفق ما جاء بمسودة البيان فإن أعضاء مجلس الأمن يعربون عن قلقهم البالغ إزاء الحالة على حدود غزة للأسبوع الثاني على التوالي ويعيدون التأكيد على الحق في الاحتجاج السلمي ويعربون عن أسفهم لفقد أرواح الفلسطينيين الأبرياء.

وبموجب البيان فإن أعضاء مجلس الأمن يدعون إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه الحوادث، ودعوا كذلك إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين ويدعون جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع التصعيد.

اعتراض

لكن أحد دبلوماسيي الدول الأعضاء في مجلس الأمن طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الولايات المتحدة أبدت مجدداً اعتراضها على دعوة مجلس الأمن إلى تبني نص البيان. بينما شدد السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور على أنه في حال لم تفعل أعلى هيئة في الأمم المتحدة شيئاً فإنّ «ذلك سيشجع إسرائيل» في عملياتها ضد الفلسطينيين الذين يحتفظون بحقهم في دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 بلداً) إلى الانعقاد من أجل الحصول على «تفويض» يهدف إلى فتح تحقيق دولي.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إفشال صدور بيان عن مجلس الأمن بالأمس للمرة الثانية بخصوص ما يجري على حدود قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن تعطيل أميركا لدور مجلس الأمن ومنعه من تحمل مسؤولياته يفرض على الدول الأعضاء البحث عن صيغة جديدة لعمل المنظومة الأممية.

ارتفاع

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع قتلى «جمعة الكاوتشوك» إلى 10 شهداء أحدهما صحافي متأثرين بجروح تسبب بها إطلاق الرصاص الحي من الجانب الإسرائيلي في المواجهات.

وقالت الوزارة إن ياسر مرتجى المصور في وكالة عين ميديا، استشهد امس بعد أن أصيب خلال مواجهات الجمعة. وأضافت أن فلسطينيا آخر استشهد متأثراً بجروحه، فيما وصل عدد المصابين إلى 1400.