استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 250 في اشتباكات مع الاحتلال

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 250 آخرون على الاقل في قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة السلمية قرب السياج الفاصل لقطاع غزة اليوم.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 3 فلسطينيين فيما ارتفع عدد المصابين إلى 250 شخصا خلال المواجهات.

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن 5 فلسطينيين إصابتهم خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحى على المتظاهرين السلميين على طول الشريط الحدودي مع القطاع.

وتجمع مئات الفلسطينيين منذ الصباح فى مختلف المدن والمخيمات من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمال، بناء على دعوة من اللجان التنسيقية والهيئة الوطنية العليا المشرفة على الفعاليات ومسيرة العودة، للانطلاق نحو المخيمات فى مناطق الشريط الحدودى شمال وشرق غزة.