مقتل ثلاثة أشخاص طعنا في هجوم ببلدة ريدينغ الإنجليزية

المصدر: رويترز

تعرض عدة أشخاص للطعن اليوم السبت في بلدة ريدينغ بجنوب انجلترا وذكرت تقارير إعلامية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم.

وقالت شبكة سكاي نيوز إن الشرطة تتعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب.

وذكرت متحدثة أن شخصين نقلا إلى مستشفى بالمنطقة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل بمسرح الحادث. ولم تؤكد ما إذا كان أي شخص لقي حتفه.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي)وصحيفة تليجراف إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "قلبي مع كل الذين تضرروا من هذا الحادث المروع في ريدينج وأوجه الشكر لأجهزة الطوارئ في مسرح الحادث".

وذكرت صحيفة تليجراف في وقت سابق أن الشرطة تتعامل مع الحادث على أنه هجوم عشوائي.

ووقعت عمليات الطعن في موقع احتجاج لحركة حياة السود مهمة جرى تنظيمه في وقت سابق اليوم ولكن الشرطة قالت إنه ليس له صلة على ما يبدو.

وقال مؤيد للحركة في منشور على فيسبوك إن الحادث وقع بعد ساعات من الاحتجاج وإن جميع من شاركوا فيه سالمون.

وأظهر تسجيل مصور على تويتر مسعفين يهرعون لنجدة ثلاثة أشخاص على الأقل ينزفون على الأرض في متنزه. ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من مصداقية التسجيل بشكل مستقل.

وحث جيسون بروك رئيس المجلس المحلي في ريدينج الناس على الابتعاد عن وسط المدينة.

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