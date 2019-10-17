مقتل عامل و3 مسلحين في كشمير

المصدر: سريناجار (الهند) - رويترز

قتلت قوات الأمن الهندية ثلاثة مسلحين انفصاليين، بينما قتل مسلحون عاملاً مهاجراً بالرصاص في أحد أكثر الأيام دموية في إقليم كشمير منذ أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للإقليم قبل أكثر من شهرين.

وهذه أول مرة يسقط فيها قتلى منذ إعادة خدمات الهواتف المحمولة في المنطقة في مسعى لعودة‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬الحياة إلى طبيعتها في إطار تخفيف تدريجي للإجراءات الأمنية، التي تهدف للحد من التوتر والعنف في ولاية جامو وكشمير. كانت الحكومة قد قطعت خطوط الهاتف وخدمات الإنترنت في ولاية جامو وكشمير قبل إلغاء الوضع الخاص للولاية في الخامس من أغسطس، ما أنهى العمل ببنود دستورية مطبقة منذ وقت طويل في المنطقة التي تسكنها أغلبية مسلمة، والتي تطالب باكستان بالسيادة عليها أيضاً.

ولا تزال الإجراءات الأمنية مشددة إلى حد بعيد في المنطقة، بينما ما زالت اتصالات الهواتف المحمولة والإنترنت غير متاحة لمعظم السكان.

وقال مصدران من الشرطة، إن الجنود داهموا قرية في جنوب كشمير في أعقاب معلومات عن وجود مسلحين هناك.