بالفيديو.. مقتل وإصابة 30 شخصاً في انهيار جسر مشاة بالهند

المصدر: د ب ا

أعلن مانجونات سينج، نائب مفوض الشرطة فى مومباي؛ عاصمة ولاية مهارشترا الهندية، مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين إثر انهيار جزء من جسر علوي للمشاة بالقرب من محطة سكك حديدية رئيسية فى مدينة مومباي، المركز التجاري للهند.

وقال ديفيندرا فادنافيس، رئيس وزراء ولاية مهاراشترا، إنه سيتم إجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادث، مشيراً إلى أن ذلك سوف يستغرق بعض الوقت.

وأعلن فادنافيس عن تقديم تعويضات قدرها 500 ألف روبية (7210 دولارات) لكل قتيل.