حريق كاليفورنيا يصبح الأكثر دموية في تاريخ الولاية

المصدر: أ ف ب

أصبح حريق الغابات المندلع في شمال كاليفورنيا الأكثر دموية على الإطلاق في تاريخ الولاية بعدما ارتفعت حصيلة ضحاياه لتبلغ 42 قتيلاً، كما أعلن كوري هونيا شريف مقاطعة "بيوت".

وقال الشريف خلال مؤتمر صحافي "حتى اليوم تمّ العثور على 13 رفات بشرية إضافية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 42" قتيلاً سقطوا في أخطر حريق غابات تشهده الولاية .

وقال مسؤولون إنه جرى الإعلان عن أحدث عدد للقتلى بعدما حددت السلطات مكان رفات 13 ضحية أخرى من حريق كامب فاير، الذي يصنف كذلك باعتباره أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ كاليفورنيا لأنه سوى بالأرض ما يزيد عن 7100 منزل ومبنى منذ أن اندلع يوم الخميس.