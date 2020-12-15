غضب في الأردن من تشويه معلم سياحي

المصدر: البيان الإلكتروني

سيطرت حالة الشديد على رواد مواقع التواصل في الأردن عقب حادثة تحطيم صخرة “عراعر” في منطقة ذيبان بمحافظة مأدبا جنوبي البلاد.

وذكرت مواقع إخبارية أردنية أن مجهولين قد حرقوا اطارات مطاطية تحت الصخرة ليتحول لونها للأسود كما حطموا جزءاً من مقدمتها.

وكشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة مأدبا بقيام اشخاص مجهولين بالاعتداء وتحطيم أجزاء من صخرة ذيبان والتي تُعد مقصداً سياحياً في المنطقة.

وأكد أنه جرى تشكيل فريق تحقيق خاص لمتابعة تلك الواقعة بالتنسيق والتعاون مع ذوي الاختصاص للوقوف على ملابسات الحادثة واعتقال المخربين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وكانت صخرة "عرار" قد تحولت إلى مقصد سياحيين للكثير من الأردنيين للاستمتاع بمنظر شروق أو غروب الشمس من على شرفتها.

وقال سكان منطقة ذيبان إن تدمير الصخرة قد يؤدي إلى حرمانهم من الحضور الكثيف للسياح وما يجلبونه من فوائد اقتصادية للمنطقة.

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