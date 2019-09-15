غلق مكاتب الاقتراع لانتخابات الرئاسة التونسية ونسبة المشاركة 50%

المصدر: د ب ا

توقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بلوغ نسبة الإقبال 50 بالمئة أو أكثر مع انتهاء مدة الاقتراع في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد.

وقال فاروق بوعسكر العضو في الهيئة في تصريحات للصحفيين في المركز الإعلامي المخصص للانتخابات: "إن المعطيات تشير إلى أن نسبة المشاركة ستقترب أو ربما تتجاوز 50 بالمئة".

وجاء تصريح بوعسكر بعد دقائق من غلق مكاتب الاقتراع.

وكانت النسبة ضعيفة في الساعات الأولى في الصباح حيث لم تتجاوز 16.31 بالمئة عند الواحدة ظهرا ثم بلغت 27.84 بالمئة عند الساعة الثالثة. وستقدم الهيئة في وقت لاحق نسب الاقتراع بشكل رسمي.

وقال بوعسكر إن الهيئة ستشرع الليلة في تقديم النتائج الجزئية لنسب الاقتراع في الولايات. ويمكن لمؤسسات استطلاعات الرأي تقديم نتائج تقريبية للدور الأول مساء اليوم.