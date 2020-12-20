أطعمة تحمي من فقر الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

تعمل الكثير من الأطعمة الصحية على حماية الإنسان من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد في الجسم. وبإمكان أعراض مثل: «الإعياء الشديد، الضعف، شحوب الجلد، ألم الصدر، تسارع ضربات القلب، ضيق التنفس، الصداع أو الدوار، برودة اليدين والقدمين، التهاب أو ألم في اللسان، وهشاشة الأظافر»، أن تنبئ عن خطر إصابة الفرد بفقر الدم.

ويعرف هذا المرض بأن «الدم يفتقر إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، والتي تنقل الأكسجين لأنسجة الجسم، حيث يتحد الأكسجين الذي يتم توفيره عبر الرئتين مع الهيموغلوبين الموجود في كريات الدم الحمراء، ويتم نقله إلى جميع الأعضاء والخلايا، وفي المقابل يلتقط ثاني أكسيد الكربون لزفره عبر الرئتين».

على الشخص الذي يعاني من هذه المشكلة أو ليتجنب حدوثها تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل: «الخضار الورقية، القطيفة، القرنبيط، الفجل، البقوليات والفواكه الجافة». أما لغير النباتيين فيمكن إضافة الدجاج والأسماك الغنية بالحديد.

حمض الفوليك

وتعد الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك -وهو فيتامين هيموبويتين ضروري لتكاثر ونضج الخلايا الحمراء في الجسم- مهمة للحماية من فقر الدم. ويمكن أن نجد حمض الفوليك بكثرة في الخضار الورقية الخضراء مثل: «القطيفة، النعناع، والسبانخ»، وكذلك في البقوليات مثل: «الفاصوليا، العدس، وفول الصويا».

فيتامين ب 12

كما يعمل فيتامين ب 12 على إنتاج كريات الدم الحمراء، إذ يتعرض النباتيون بشكل خاص لخطر الإصابة بنقصه، إذ لا توجد مصادر نباتية له، كتلك الموجودة في «اللحوم، منتجات الألبان، الحبوب، ومنتجات الصويا المدعمة».

فيتامين سي

إلى ذلك، فإن فيتامين سي، ليس مهماً فقط للحفاظ على مناعتك، ولكنه ضروري -أيضاً- لامتصاص الحديد وبالتالي تجنب فقر الدم. وإن مصادر الأطعمة الغنية بفيتامين سي: «الجوافة، الطماطم، والحمضيات التي تعمل على تحسين امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية». وفيتامين سي، متوافر بكثرة في الخضراوات مثل: «الفلفل، تشمل المصادر الجيدة الأخرى الخضراوات الورقية الخضراء، الملفوف، وأوراق الكزبرة».

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز