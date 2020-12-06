مفتاح كيميائي لحرق الدهون في الجسم

المصدر: دبي _ البيان الصحي

اكتشف باحثون من جامعة موناش أن الدماغ يتوفر على مفتاح كيميائي يعمل على حرق الدهون في الجسم. وقد نشر الأطباء الباحثون نتائج دراستهم في صحيفة «Cell Metabolism» العلمية.

وبشأن هذا الاكتشاف يقول البروفيسور توني تيغانيس من جامعة موناش، أن الآلية الأساسية المستخدمة في البحث تعمل على أن يكون هناك تطابق في استقبال الطاقة واستهلاكها. وإذا كان المفتاح الكيميائي معطلاً فإن المعنيين بالأمر يزيدون في الوزن. ومتعاطي المخدرات يستغرق مزيداً من الوزن. هدف الباحثين الآن هو تطوير آلية لتشجيع البدناء على استهلاك الطاقة وفقدان الوزن.

تفاعل

ووجد الباحثون في دراستهم أنه بعد كل وجبة يتفاعل الدماغ مع الأنسولين المتحرك في الجسم. وترتفع مستويات الأنسولين، كلما ارتفع مستوى السكر في الدم. وهذا ما يحدث مباشرة بعد تناول الطعام. ويتسبب الأنسولين في إرسال إشارات إلى الدماغ لتحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية. وهكذا يمكن أن يمكن أن يستفيد الجسم من طاقة الدهون البنية، كما يشرح الخبراء.

الدماغ يرسل إشارات بعد تناول كل وجبة بأن خلايا تخزين الدهون (الخلايا الشحمية) قد تحولت من جديد إلى دهون بيضاء. هكذا يعمل الجسم على حفظ الطاقة. وكلتا العمليتين تمنع من الزيادة المفرطة في الوزن وتساعد أيضاً على استقرار وزن الجسم.

تأثير

ويأمل الأطباء الباحثون بأن يتمكنوا من التأثير على المفتاح الكيميائي في الدماغ لأغراض علاجية وتحسين إمكانيات القضاء والتخفيف من الدهون الزائدة في الجسم. خاصة وأن السمنة من العوامل الأساسية في الإصابة بالعديد من الأمراض في جميع أنحاء العالم، فقد تسببت السمنة للمرة الأولى في التاريخ الحديث في انخفاض متوسط العمر المتوقع على المستوى العالمي، حسب ما يقول البروفيسور تيغانيس، في التقرير الذي نشره موقع هايلبراكسيس الألماني.

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