الجبن والمكسرات والخضراوات تحمي الرئتين من الربو

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة جديدة بأن الجبن والمكسرات والخضراوات الورقية يمكن أن تساعد في درء الأمراض المرتبطة بالرئة، مثل الربو وانتفاخ الرئتين ونزلات البرد. وجدت دراسة بريطانية أجريت مؤخراً على 6000 شخص، أن الأشخاص الذين يعانون نقصاً في فيتامينات A وE وD يعانون مشاكل تنفسية أكثر، حتى عندما تم أخذ عوامل أخرى مثل الوزن والتدخين في الاعتبار. وأظهرت النتائج أن 33 شخصاً فقط من المشاركين في الدراسة أصيبوا بمشاكل في الجهاز التنفسي.

ويعتقد العلماء أن فيتامين A الموجود في الحليب كامل الدسم والجبن والجزر والخضراوات الورقية الداكنة وفيتامين E الموجود في الزيوت النباتية والمكسرات والبذور يعزز جهاز المناعة.

فيتامين D

وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور أدريان مارتينو من جامعة كوين ماري بلندن، إن بعض الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين D قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس «كورونا».

تغذية جيدة

من جهتها، قالت الدكتورة سوزانا الموسوي، من كلية الصحة العامة في إمبريال كوليدج لندن: «نحن نعلم أن التغذية الجيدة هي أساس الصحة الجيدة. في المقام الأول، تؤكد النتائج التي توصلنا إليها أهمية النظام الغذائي العام، والحاجة إلى الحصول على كمية كافية من الفيتامينات مثل A وE من النظام الغذائي».

وأضافت: «في حالة فيتامين (D)، قد يكون النظام الغذائي غير قادر على توفير مستويات كافية من الفيتامين للجسم، لذا يُنصح بتناول مكملات فيتامين D بشكل منتظم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون نقص هذا الفيتامين».

وقال فريق الباحثين: «إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم الآثار المترتبة على الدراسة الحالية في سياق جائحة فيروس «كورونا» الحالية، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية».

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