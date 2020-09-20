الرضاعة الطبيعية فرصة ذهبية لإنقاص الوزن

المصدر: دبي – البيان الصحي - رهام أحمد سليم - أخصائية تغذية سريرية – إدارة التغذية السريرية

تعتبر الرضاعة الطبيعية أغلى هدية تقدمها الأم لطفلها، لما لها من فوائد جمة على صحته وتطور جسده الصغير، ولا تقتصر فوائدها على الطفل فقط، وإنما فوائدها أيضا للأم المرضعة. وواحدة من هذه الفوائد هو إنقاص الوزن بصورة طبيعية وصحية. تحتاج الأم المرضعة التي تقتصرعلى الرضاعة الطبيعية لطفلها إلى 400-500 سعرة حرارية لتصنيع كمية من الحليب التي تكفي طفلها من الولادة إلى عمر 6 شهور.

ثلثي هذه السعرات الحرارية يجب أن تأتي من الطعام الصحي الذي يحتوي على كل المجموعات الغذائية، وما تبقى من سعرات حرارية يأتي مما اكتسبته الأم من وزن خلا فترة الحمل حيث يتم استخدام الدهون التي تخزنت في الجسم فترة الحمل لتصنيع الحليب.

خسارة الوزن تختلف من أم مرضعة إلى أخرى حسب النشاط البدني، الوزن المكتسب خلال الحمل وكمية الحليب الذي يتم إنتاجه.

الأم المرضع التي تتناول أقل من 1800 سعر حراري في اليوم هي عرضة لخفض كمية من الحليب التي يصنعها جسمها.

القلق والتوتر النفسي والتعب والإرهاق هي أيضاً تقلل من إنتاج الحليب، فحاولي أن تسترخي وتستمتعي بتناول وجباتك الغذائية، واحرصي على تناول كمية كافية من الماء، تناولي وجبات خفيفة صحية ومارسي نشاطاً بدنياً معتدلاً كالمشي.

إليك هذه النصائح التي تساعدك على خفض الوزن خلال فترة الرضاعة الطبيعية مع ضمان حصولك على تغذية متوازنة:

نوعي في وجباتك الغذائية مع الحرص على أن تكون متوازنة وتحتوي على المجموعات الغذائية كاملة، واستشيري أصحاب الاختصاص لمساعدتك. احرصي على تناول البروتينات، فتناول اللحوم قليلة الدهون والدجاج منزوع الدسم والأسماك، البقوليات، البيض، المكسرات والحبوب.

استمتعي بتناول الخضار والفواكه، فألوانها الزاهية تفتح الشهية. واحرصي على ملء نصف طبقك اليومي من الخضار على الغداء والعشاء. وتناولي الفاكهة كوجبة خفيفة، بدلاً من تناول العصائر الجاهزة عالية السعرات الحرارية والسكريات.

احرصي على تناول 3 حصص من الحليب أو منتجاته القليلة الدسم، وإذا كنتي من الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز فتناولي حليباً خالي اللاكتوز. تناولي الحبوب الكاملة كالخبز كامل النخالة والأرز الأسمر بكميات معتدلة حسب احتياجك من السعرات الحرارية اليومية الخاصة بتخفيض الوزن

استخدمي الزيوت الصحية في طعامك كزيت الزيتون وزيت الكانولا. ولكن باعتدال فهي عالية بالسعرات الحرارية.

اشربي كمية كافية من الماء والمشروبات غير السكرية، فاحتياجك للسوائل يزداد خلال الرضاعة الطبيعية. وقللي من المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والقهوة.

ابتعدي عن الأطعمة عالية السعرات الحرارية كالأطعمة المقلية المكملات الغذائية لا تغني عن الطعام الصحي، فاستشيري طبيبك دائماً قبل استخدامها.

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