اللوبيا البيضاء.. مثالية للقلب والسكري والكوليسترول

المصدر: دبي- البيان الصحي

تمتاز اللوبيا (الفاصوليا) البيضاء بكمية المعادن والألياف والبروتين التي توفرها للجسم، كما أنها معتدلة من حيث الكربوهيدرات، ولا تحتوي على كوليسترول أو دهون، لذلك هي مناسبة تماماً للنظام الغذائي للسكري والقلب وفقاً لموقع «هيلث ساينس»

وتحتوي كل 100 غرام من اللوبيا البيضاء على 67 سعرة حرارية فقط، و13 غراماً من الكربوهيدرات، و6 غرامات من البروتين.

وتوفر الـ 100 غرام من اللوبيا البيضاء ربع احتياجات الجسم اليومية من المغنيسيوم، و8 في المائة من احتياجاته من البوتاسيوم، مع يجعل هذه اللوبيا صديقة لعضلة القلب التي تحتاج إلى هذين المعدنين لتعمل بكفاءة.

وتعتبر اللوبيا البيضاء من الأطعمة الغنية بالألياف، فكل 100 غرام منها تحتوي على 11 غراماً من الألياف، أي ثلث الحد الأقصى اليومي للإنسان.

الإحساس بالشبع

وتساعد الألياف على تعزيز الإحساس بالشبع، وتقليل عبور الكوليسترول والسكر من الأمعاء إلى الدم.

وإلى جانب ذلك توفر كمية الـ 100 غرام من اللوبيا البيضاء31 % من احتياجات الجسم من فيتامين «سي»، و15% من فيتامين «ب9» أو الفولات، و10 % من فيتامين «ب6»، و10% من الحديد، وحصة جيدة من احتياجات الجسم من الفوسفور.

لذلك تُنصح الحوامل بأكل اللوبيا البيضاء لما توفره من مغذيات رئيسية، كما تمنح اللوبيا إحساساً بالشبع يساعد على ضبط الشهية والوزن، وعدم حدوث طفرات في مستوى السكر بالدم.