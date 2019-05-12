أفكار صحية للعائلة

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

جلست ذات يوم أفكر في صحة عائلتي كيف أحميهم وأحمي نفسي من أمراض العصر، فتصفحت (الإنترنت) وبحثت عن أفضل الوسائل للمحافظة على الصحة، فوجدت هذه الأفكار البسيطة والرائعة وأحببت أن أشارككم وأشارك عائلتي هذه الأفكار.

أولاً: علينا أن نأكل بطريقة صحية وذلك:

1- اختر الحبوب الكاملة: مثل الخبز الأسمر، الشوفان، الأرز الأسمر، والفشار (قليل الدسم).

2- نوع في الخضار: تناول الخضار الداكنة اللون مثل السبانخ، البروكلي، الجزر والبطاطا الحلوة.

3- ركز على الفواكه: تناولها مع وجباتك وأيضاً كوجبة خفيفة، اختر الطازج منها والمعلبة والمجمدة والمجففة، وتناول العصائر باعتدال.

4- قوِ عظامك مع الأغذية الغنية بالكالسيوم: تناول الحليب القليل أو الخالي الدسم ومنتجاته ما لا يقل عن مرتين في اليوم.

5- تناول الأطعمة البروتينية القليلة الدسم: كاللحوم البيضاء (السمك والدجاج) واللحوم الحمراء بعد إزالة الشحم، كما يمكن استبدال اللحوم بالبقوليات والمكسرات والبذور.

6- احصل على الطاقة: من الدهون الموجودة في السمك، والمكسرات، والزيوت النباتية كالذرة وعباد الشمس والزيتون.

7- تجنب الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر: واختر منها قليلة السعرات والسكر.

وثانياً: علينا أن نمارس النشاط البدني:

1- كن المثل الأعلى: فكن نشيطاً وشارك عائلتك في اللعب أو المشي أو التنظيف.

2- ادعُ عائلتك إلى التحدي: بممارسة التمارين الرياضية معاً واستخدم كلمات وألفاظاً مشجعة.

3- خصص وقتاً للرياضة: كل البالغين يحتاجون 30 دقيقة لممارسة الرياضة في أغلب أيام الأسبوع، والأطفال يحتاجون 60 دقيقة كل يوم أو أغلب أيام الأسبوع.

4- ركز على النشاط البدني في الحفلات: كوضع جدول للألعاب والمسابقات البدنية في حفلات الميلاد.

5- استغل ما عندك من أدوات في المنزل: كصنع معدات حمل الأثقال من علب الأطعمة أو استعمال السلم في الصعود والنزول.

6 - تحرك: عندما تتحدث بالهاتف قم بحمل الأشياء الثقيلة أو امشِ هنا وهناك، وقلل من عدد الساعات أمام التلفاز أو الكمبيوتر .

7- قدم هدايا رمزية: تشجع النشاط البدني كمعدات رياضية أو ألعاب يستخدم فيها النشاط البدني لأفراد الأسرة.

Ⅶ شيماء قائد - أخصائية التغذية إدارة التغذية السريرية