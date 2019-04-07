التفاح واللوز والتوت «الأزرق» ضمن أفضل 10 أطعمة صحية في العالم

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

يلعب الغذاء الصحي دوراً رئيسياً في مكافحة الأمراض الخطيرة، كما يساهم في السيطرة على بعض الاضطرابات المرضية حال الإصابة بها، الموقع الطبي الأمريكي «ميد يكال نيوز توادى» نشر قائمة أفضل 10 أطعمة صحية في العالم، حيث شملت التفاح لغناه بمضادات الأكسدة ويساهم في مكافحة الكثير من الأمراض، وكشفت دراسة أشرف عليها باحثون من جامعة ولاية فلوريدا الأمريكية أن التفاح هو «الفاكهة المعجزة»، حيث يساهم في خفض الكولسترول الضار بالدم ورفع مستويات الكولسترول النافع خلال 6 شهور.

وكذلك اللوز غنى بالماغنسيوم وفيتامين «هـ» والحديد والكالسيوم والريبوفلافين، وكشفت دراسة نشرت بمجلة التغذية الأمريكية أن اللوز يساهم في التمتع بفوائد صحية مثيرة ويخفض الكولسترول بالدم.

أيضا البروكلى غني بعناصر الكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف الطبيعية وبعض مضادات الأكسدة مثل فيتامين «ج» والبيتا كاروتين، وتساهم كل هذه العناصر في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر، كما أنه غني بمركب السلفورافين الذي يتمتع بخواص رائعة مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات.

كما أن التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة والألياف والعديد من الفيتامينات المفيدة التي تكافح أمراض القلب، كما يساهم في مكافحة السمنة، هذا بخلاف فاعليته في الحد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وذلك حسبما نشر مؤخراً «American Journal of Nutrition».

«أوميجا - 3»

وتحتوي الأسماك الغنية بالزيت مثل السلمون والسردين والماكريل، على تركيزات عالية من الحمض الدهني «أوميجا-3» الذي يعزز صحة الجهاز العصبي والقلب وكما يتمتع بخواص مضادة للالتهابات، هذا بخلاف احتواء هذه الأسماك على فيتامين «أ» و«د».

الخضراوات الورقية الخضراء مثل الجرجير والسبانخ تحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، كما أنها غنية بفيتامين «أ» و«ب6» و«ج» و«هـ» و«ك» والسيلينيوم والزنك والفوسفور والنحاس والبوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك، وهى مفيدة للسيدات الحوامل وتعزز صحة الأجنة. وتعتبر البطاطا غنية بالألياف والبيتاكاروتين وفيتامين ج وفيتامين ب6 وفيتامين «أ» والحديد، وهى تمد الجسم بطاقة هائلة وتعزز صحة العين وتقوى الجهاز المناعي، كما تتمتع بخواص رائعة مضادة للسرطان.

وكذلك جنين القمح فهو غني بعناصر غذائية رائعة مثل فيتامين «هـ» وحمض الفوليك والثيامين والزنك والماغنسيوم والفوسفور والألياف، ويساهم جنين القمح في تعزيز صحة المناعة وتحسين صحة القلب وكما يساعد على التمتع بالوزن الصحي. أما الأفوكادو فيعتبر من أفضل الأطعمة الصحية على الإطلاق، وهو غني بفيتامين «ب» و«ك» و«هـ» والألياف والدهون الصحية، وهو يساهم في الحد من مستويات الكولسترول الضار وتكافح سرطان الفم.

ويتمتع الشوفان بخواص رائعة في خفض مستويات الكولسترول بالدم والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويساهم في السيطرة على مستويات السكر بالدم، وهو غني بعناصر غذائية رائعة تشمل: فيتامين ب مركب والأوميجا-3 والبوتاسيوم وحمض الفوليك.

