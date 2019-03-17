أطعمة تمنع الشيخوخة المبكرة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

أشارت مجلة «فرويندين» الألمانية إلى أن المرأة تحتاج بشكل خاص إلى الأطعمة، التي تلبي احتياجاتها الجسدية وتمنع ظهور الشيخوخة المبكرة، وتحافظ على صحة القلب، وهو ما توفره الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.

ومن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة: الأفوكادو، حيث أفادت دراسة أمريكية لمجلة جمعية القلب الأمريكية بأن تناول الأفوكادو بشكل يومي يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول، حيث يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي تقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

الموز يساعد البوتاسيوم الموجود في الموز على خفض ضغط الدم، والفاصولياء، حيث يمكن لمحتوى الألياف الموجود في الفاصولياء خفض مستوى الالتهابات في الدم، والتوت البري لأنه يُعد من الأطعمة المفيدة جداً لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من التأثيرات الضارة، والشوكولاتة الغامقة لأنها من الأطعمة، التي تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تبطأ الشيخوخة وتمنع الإصابة بأمراض القلب، والطماطم لأن 100 غرام من الطماطم تعطي حوالي 20% من الاحتياجات اليومية للجسم من فيتامين سي، كما تحتوي الطماطم على فيتامينات K وA و B1 وB2 وB6، فضلاً عن الكثير من المعادن مثل البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والماغنسيوم، وهو ما يعزز جهاز المناعة.