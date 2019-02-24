دهون أوميغا 3 تحمي من مضاعفات الحمل

المصدر: دبي - البيان الصحي

أوصت نتائج دراسة جديدة الحوامل بتناول الأطعمة الغنية بدهون أوميغا 3 للوقاية من مضاعفات الحمل مثل: الولادة المبكرة والإجهاض. وقال فريق البحث من جامعة كولومبيا لمجلة «لانست» الطبية إن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل يمكن أن تزيد الالتهابات ونزيف اللثة، وينتج عن ذلك زيادة فرص الإجهاض أو ولادة الطفل قبل الأوان. وقالت الدراسة إن 30% من الحوامل على الأقل يصبن بالتهابات اللثة، وتصل النسبة إلى 100% من الحوامل وفقاً لبعض الدراسات والتقارير.

وتتضمن مضاعفات الحمل التي تحمي منها دهون أوميغا 3 التهابات المشيمة. وتنصح توصيات التغذية السيدات بتناول أطعمة تحتوي على دهون أوميغا 3 مثل أسماك السلمون والسردين، والأفوكادو، والمكسرات والبذور، وزيت الزيتون، والهليون. وتوفر الأسماك الدهنية فيتامين «د» اللازم لنمو دماغ الطفل إلى جانب دهون أوميغا 3.