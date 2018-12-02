الزبادي ومنتجات الألبان تحمي الأطفال من الأمراض

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

أظهرت دراسة أن جرعة يومية من البكتيريا النافعة الموجودة في منتجات الألبان كالزبادي - وهي أنواع من البكتيريا البسيطة التي تساعد على تحفيز جهاز المناعة ضد العدوى ولكن لا تضر الجسم ـ قد تساعد في التخلّص من السُعال ونزلات البرد.

حيث وجد الباحثون أن الأطفال الذين تناولوا حبوباً تحتوي على هذه البكتيريا النافعة كانوا أقل عرضة للإصابة بالبرد، وعندما أصيبوا كانت الأعراض أقل حدّة، ونتيجة لذلك قلّت نسبة غياب الأطفال عن الحضانة وقّلت زياراتهم للطبيب وقلّ تعاطيهم للمضادات الحيوية وفقاً لتقرير نُشر في المجلة الأوروبية للتغذية.

تضمّنت الدراسة 57 طفلاً تتراوح أعمارهم من 3 إلى 6 سنوات، جزء منهم تناول هذه الحبوب «البكتيريا النافعة» وآخرين تناولوا حبوباً وهمية مطابقة لها في الشكل، ووُجد أن من تناولوا الحبوب الحقيقية قلّت نسبة تعرضهم للإصابة بنزلات البرد بمقدار الثُلث، وقلّ العطس بنسبة 76 بالمئة، كما قلّ السعال بنسبة 50 بالمئة، كما أيضاً انخفضت نسبة غيابهم عن الحضانة أو المدرسة إلى النصف بدون حاجة إلى وصف كثير من المضادات الحيوية، لأن الإفراط في وصف المضادات الحيوية يؤدي إلى زيادة مقاومة البكتيريا لها وعدم استجابتها للعلاج، لذلك حذّر أفضل الأطباء البريطانيين من كثرة وصف المضادات الحيوية لأن ذلك يؤدي لزيادة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية مما قد يرجع بالمستوى الصحي إلى الوراء حيث القرن التاسع عشر.