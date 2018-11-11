الشمندر يساعد على خفض ضغط الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

تفيد دراسات بأن تناول عصير الشمندر (البنجر) يساعد على خفض ضغط الدم 3 إلى 10 درجات. وتوفر توليفة المغذيات التي يحتوي عليها الشمندر فوائد أخرى رائعة وفقاً لمجلة الغذاء الصحي الألمانية، منها زيادة تحمّل العضلات، حيث يشكل الماء 88 % من محتوى الشمندر، ويحتوي كل 100 غرام منه على 9.6 غرامات من الكربوهيدرات، و6.8 غرامات من السكر، و2.8 غرام من الألياف الغذائية. ويبلغ مجموع السعرات الحرارية في الـ 100 غرام من الشمندر 43 سعرة.

وتوفر الحصة الواحدة من الشمندر (100 غرام) 8 % من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين «سي»، و5 % من فيتامين «ب6»، و5 بالمئة من البوتاسيوم والمغنيسيوم، و4 بالمائة من الحديد، كما تحتوي هذه الكمية على 78 ملغ من الصوديوم.

وتحسن الألياف والماء الهضم وتسهل الإخراج، بينما يساعد البوتاسيوم على توسعة الشرايين، وبالتالي خفض ضغط الدم المرتفع، بينما توفر مادة النترات التي يحتوي عليها الشمندر فائدة للعضلات، وهي زيادة القدرة على التحمّل، والاستفادة الأفضل من الأكسجين.

ويمتاز الشمندر بلونه الأحمر الداكن الذي يكتسبه من مضادات الأكسدة التي تحد من آثار الشيخوخة، وهي فائدة يعزّزها فيتامين «سي» لأنه يدخل في عملية بناء الكولاجين الذي يبطّن الجلد إلى جانب أنه يقوّي المناعة.

وإذا كنت من الرياضيين يناسبك تناول عصير الشمندر، فالكوب الواحد يحتوي على 110 سعرات حرارية، و22 غراماً من السكر، و3 غرامات من البروتين.