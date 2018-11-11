الأطعمة العضوية تقلل خطر السرطان 25%

المصدر: دبي - البيان الصحي

يعتقد كثير من المستهلكين أن الأطعمة العضوية (الأورجانيك) صحية أكثر من الأطعمة التي تم رشها بالمبيدات أو تغذيتها على مضادات حيوية وهرمونات. لكن هل يحمي الطعام العضوي من السرطان؟ هذا السؤال غير محسوم، وقد أجريت دراسة وحيدة عام 2014 للإجابة عنه، ووجدت أن استهلاك الطعام العضوي يقلل بشكل طفيف من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان.

ومؤخراً سعت دراسة أحدث نشرت في مجلة «جاماً» لاستكشاف الأمر، وتوصلت إلى نتائج مثيرة، وهي أن الاستهلاك العالي للأطعمة العضوية يقلل خطر تشخيص السرطان لدى الإنسان بنسبة 25 %، وخاصة أورام الثدي والغدد الليمفاوية. واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية والغذائية لأكثر من 69 ألف شخص في فرنسا بين عامي 2009 و2016.

ونظراً لصعوبة تحديد تأثير نوعية الطعام وقياس الأثر المباشر، افترض الباحثون أن من يستهلكون الأطعمة العضوية أو الأورجانيك يتبعون حمية غذائية جيدة، وهم الأقل تدخيناً، والأكثر ممارسة للنشاط البدني، وغير ذلك من العادات الصحية.

ولفت التقرير الذي نُشر عن نتائج الدراسة إلى أن استهلاك اللحوم الحمراء مثلاً يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، وهو أمر قد يشوّش دقة قياس تأثير الأطعمة العضوية عن الأخرى التي تعرّضت لمبيدات حشرية.

وعلى الرغم من النتيجة التي توصّلت إليها الدراسة إلا أن ملخصها أشار إلى أن فريق البحث افترض أن من يستهلكون أطعمة أورجانيك يتمتعون بصفات وعادات صحية أخرى تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان. لكن وفقاً للدراسة، من فوائد استهلاك الأطعمة الأورجانيك خفض أنواع معينة من السرطان ترتبط بالمبيدات الحشرية، مثل سرطان الثدي، والغدد الليمفاوية.