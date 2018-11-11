الأطعمة الغنية بالألياف تقلل مستويات التوتر في الجسم

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

أظهرت دراسة أجرتها جامعة College Cork الإيرلندية أن تناول أطعمة غنية بالألياف يقلل من مستويات التوتر في الجسم، وقد يمنع تسرب الطعام والبكتيريا من الأمعاء إلى الدم.

وتعتبر العلاقة بين البكتيريا في أجسادنا وسلوكنا، خاصة القلق والتوتر، من أهم مواضيع الأبحاث العلمية.

ووجد الباحثون أن المستويات المنخفضة من SCFAS (سلسلة الأحماض الدهنية المتوفرة طبيعياً)، على مدى فترة طويلة من الزمن، تتسبب في قلة فعالية القناة الهضمية مع حدوث التسرب.

وأوضحت الدراسة أن جدار الأمعاء المسرب للمواد، يسمح لجزيئات الطعام غير المهضومة والبكتيريا والجراثيم بالمرور إلى الدم.

ووجدت الدراسة، التي أجريت على الفئران، أن القوارض التي استكملت غذاءها بـ SCFAs، شهدت قلقاً وسلوكاً شبيهاً بالكآبة أقل من المعتاد.

ويقترح الباحثون أن SCFAs لها تأثير على الدماغ للحد من مشاعر القلق، وكذلك منع التسرب من الأمعاء.

ووجدت الدراسات السابقة وفق «ديلي ميل» أن SCFAs يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في الوقاية والعلاج من بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون.