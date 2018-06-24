التينيا الملونة.. عدوى شائعة تُهدد الجميع

التينيا الملونة أو النخالية المبرقشة هي عدوى فطرية جلدية شائعة، وفيها تتداخل الفطريات مع الصبغة الطبيعية للجلد، ما يؤدي إلى ظهور بقع صغيرة لونها متغير.

وقد تكون هذه البقع أفتح أو أغمق لوناً من الجلد المحيط بها، وغالباً ما تصيب الجذع والكتفين. في معظم الأحيان، تصيب التينيا الملونة المراهقين والشباب، ويجعلها التعرض للشمس أكثر وضوحاً.

يمكن أن تساعد الكريمات المضادة للفطريات أو المستحضرات أو الشامبو في علاج التينيا الملونة، ولكن حتى بعد نجاح العلاج، قد يبقى لون البشرة غير موحد لعدة أسابيع، وغالباً ما تعود التينيا الملونة للظهور مرة أخرى، وخاصة في الطقس الدافئ الرطب.

الأعراض

تُعد التينيا الملونة نوعاً من العدوى التي تظهر على شكل طبقة فطريات من الأنسجة الرقيقة على الجلد، وتتسبب هذه العدوى في ظهور بقع متغيرة اللون على الجل، التي قد تكون:

Ⅶلونها أبيض أو وردي أو أسمر أو بني داكن

Ⅶبطيئة النمو وقشرية وتسبب الحكة قليلاً

Ⅶأكثر وضوحاً بعد التعرض للشمس

Ⅶموجودة على الظهر والصدر والرقبة والذراعين

متى ينبغي زيارة الطبيب؟

يجب زيارة الطبيب في الحالات التالية:

Ⅶلا يتحسن شكل البشرة مع اتخاذ تدابير الرعاية الذاتية

Ⅶظهور العدوى الفطرية مرة أخرى

Ⅶتغطية البقع مساحات كبيرة من الجسم

الأسباب

يمكن أن توجد الفطريات التي تسبب التينيا الملونة على البشرة الصحية، ولكنها لا تبدأ في التسبب في مشكلات إلا عند تكاثر الفطريات،وهناك عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى هذا التكاثر، تشمل:

Ⅶالطقس الحار الرطب

Ⅶالتعرق المفرط

Ⅶالبشرة الدهنية

Ⅶالتغيّرات الهرمونية

Ⅶضعف الجهاز المناعي

التحضير لزيارة الطبيب

على الأرجح ستبادر بزيارة طبيب العائلة أو ممارس عام، ولكنه يمكن أن يحيلك إلى طبيب اختصاصي في الاضطرابات الجلدية (الأمراض الجلدية).

ما يمكنك فعله

قد يساعدك إعداد قائمة مسبقة بالأسئلة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الوقت الذي تقضيه مع الطبيب. وبالنسبة للتينيا الملونة، تشمل بعض الأسئلة الأساسية التي يمكن طرحها على طبيبك ما يلي:

Ⅶكيف أصبت بالتينيا الملونة؟

Ⅶهل توجد أسباب أخرى محتملة لهذه الأعراض؟

Ⅶهل أحتاج إلى إجراء أي اختبارات؟

Ⅶهل التينيا الملونة حالة مؤقّتة أم طويلة الأمد؟

Ⅶما العلاجات المتوافرة، وأيها توصي به؟

Ⅶما الآثار الجانبية التي يمكن أن أتوقعها من العلاج؟

Ⅶكم سيستغرق رجوع بشرتي لحالتها الطبيعية؟

Ⅶأعاني من حالات مرضية أخرى، فكيف بوسعي التعامل معها جميعاً على أفضل نحو؟

Ⅶهل هناك دواء بديل عام للدواء الذي تصفه لي؟

Ⅶهل هناك نشرات أو مواد مطبوعة أخرى يمكنني أخذها معي إلى المنزل؟

ما تتوقعه من الطبيب

من المحتمل أن يطرح عليك الطبيب عدداً من الأسئلة. ولا شك أن الاستعداد للرد عليها يوفر لك الوقت لتناول أي نقاط أخرى تود قضاء وقت أطول في مناقشتها، وقد يطرح عليك الطبيب أسئلة مثل:

Ⅶمنذ متى وأنت تعاني من هذه المناطق ذات اللون المتغير على بشرتك؟

Ⅶهل تلك الأعراض مستمرة أم عرضية؟

Ⅶهل تعرضت لهذه الحالة أو حالة مشابهة في الماضي؟

Ⅶهل تشعر بحكة في المناطق المصابة؟

Ⅶهل من شيء يبدو أنه يُحسن الأعراض؟

Ⅶما الأشياء، إن وجدت، التي تبدو أنها تفاقم من الأعراض؟

الاختبارات والتشخيص

عادة يتمكن الطبيب من تشخيص التينيا الملونة من خلال رؤيتها بالعين المجردة، وإذا لم يكن التشخيص قاطعاً، فقد يطلب منك الطبيب أخذ كشطات من الجلد في المنطقة المصابة واستعراضها تحت المجهر.

العلاجات والعقاقير

إذا كانت حالة التينيا الملونة شديدة أو لا تستجيب إلى الأدوية المضادة للفطريات التي تصرف من دون وصفة طبية، فقد تحتاج إلى دواء يصفه الطبيب. وبعض هذه الأدوية تكون مستحضرات موضعية تقوم بفركها على البشرة، بينما تكون الأدوية الأخرى على هيئة حبوب تبتلعها، ومن أمثلتها:

Ⅶكريم أو جل أو شامبو سيكلوبيروكس «لوبروكس، وبينلاك»

Ⅶأقراص فلوكونازول «ديفلوكان»

Ⅶكبسولات أو أقراص إيتراكونازول «أونميل، وسبورانوكس»

Ⅶكريم أو رغوة أو جل أو شامبو أو أقراص كيتوكونازول «إكستينا، ونيزورال، وأدوية أخرى»

Ⅶغسول أو شامبو يحتوي على كبريتيد السيلينيوم (سيلسن) بتركيز 2.5 %.

لكن حتى بعد نجاح العلاج، قد يبقى لون البشرة غير موحد لعدة أسابيع أو حتى أشهر. وأيضاً، قد تعود الإصابة بالعدوى مرة أخرى في الطقس الدافئ الرطب. وفي الحالات المستمرة قد تحتاج إلى أن تأخذ الدواء مرة واحدة أو مرتين في الشهر لمنع تكرار الإصابة بالعدوى.

نمط الحياة والعلاجات المنزلية

في حالة التينيا الملونة الخفيفة يمكنك وضع غسول أو كريم أو مرهم أو شامبو مضاد للفطريات لا يحتاج إلى وصفة طبية. ومعظم العدوى الفطرية تستجيب بشكل جيد لهذه العقاقير الموضعية، التي منها:

Ⅶكريم أو غسول كلوتريمازول «لوتريمين إيه إف، وميسيليكس»

Ⅶكريم ميكونازول «مونيستات، وإم زول»

Ⅶشامبو يحتوي على كبريتيد السيلينيوم «سيلسن بلو» بتركيز 1 في المئة

Ⅶكريم أو جل تربينافين «لاميزيل»

اغسل وجفف المنطقة المصابة، ثم ضع طبقة رقيقة من العقار الموضعي مرة أو مرتين في اليوم لمدة أسبوعين على الأقل، وإذا كنت تستخدم الشامبو، فاشطفه بعد الانتظار لمدة خمس إلى عشر دقائق، وإذا لم تجد أي تحسن بعد أربعة أسابيع، فحدد موعداً مع الطبيب، وقد تحتاج إلى دواء أقوى.

الوقاية

للمساعدة في منع تكرار الإصابة بالتينيا الملونة يمكن أن يصف الطبيب علاجاً يُدهن على الجلد أو يتم تناوله عن طريق الفم مرة واحدة أو مرتين في الشهر، وتتضمن طرق العلاج الوقائية ما يلي:

Ⅶشامبو يحتوي على كبريتيد السيلينيوم «سيلسن» بتركيز 2.5 %.

Ⅶرغوة أو جل أو كريم أو شامبو أو أقراص كيتوكونازول «إكستينا، ونيزورال، وأدوية أخرى».

Ⅶأقراص أو كبسولات إيتراكونازول «أونميل، وسبورانوكس».

Ⅶخاص «البيان الصحي» بالتعاون مع «مايوكلينيك»

01



في حالة التينيا الملونة الخفيفة يمكن وضع غسول أو كريم مضاد للفطريات مرة أو مرتين في اليوم لمدة أسبوعين

2.5%

يُنصح باستخدام شامبو يحتوي على كبريتيد السيلينيوم «سيلسن» بتركيز 2.5% لمنع تكرار الإصابة بالتينيا الملونة

03

يجب زيارة الطبيب في 3 حالات: إذا لم يتحسن شكل البشرة مع اتخاذ تدابير، أو ظهور العدوى ثانية، أو تغطية البقع مساحات كبيرة