مكعبات «الروبيك» تحوّل وجوه المشاهير تحفاً فنية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

اكتشف الثنائي الأمريكي من نيويورك فيليب بولاك وخطيبته جنيفر لويب هواية جديدة أثناء فترة الحجر بفعل «كورونا»، فأخذا من مكعبات الروبيك وسيلةً لإبداع وجوه شخصيات المشاهير وصنع تحف فنية رائعة.

ووفقاً لموقع «كي تي إس إم» الأمريكي، فقد بدأ الثنائي مع 40 إلى 50 مكعباً ليصل العدد اليوم إلى أكثر من ألف من القطع الرائعة وبستة ألوان بسيطة فقط. وبرزت من بين الأعمال التي انتهيا من العمل بها مؤخراً شخصية الممثل والنجم الأمريكي ريان رينولدس ومقدم البرامج الشهير جيمي فالون، والقاضية الأمريكية الراحلة التي اشتهرت بياقتها روث بادر غينسبورغ، إضافةً إلى الكثير من شخصيات شهيرة أخرى.

وقد تعلم بولاك حلّ مكعب الروبيك منذ كان مجرّد طفل وذلك أثناء الرحلة الطويلة بالسيارة التي كانت تقوم بها عائلته من نيويورك إلى فلوريدا، والتي تمتد 19 ساعة. وحين أجبرته أحداث عام 2020 للبقاء في المنزل لجأ بولاك بمساعدة خطيبته جنيفر لتمضية الوقت بصنع تحف فنية ملونة. ونشر الثنائي صور القطع عبر صفحة مخصصة على انستغرام، كما يمكن لمحبيهما متابعتهما عبر منصة «تيك توك» للاستمتاع برؤية آخر أعمالهما.

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