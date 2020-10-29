«كمامات كورونا».. من قشر الباذنجان إلى الألماس

المصدر: أبوظبي - وام

بعد أن شكلت إحدى أبرز وسائل الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، يبدو أن «صناعة الكمامات» في طريقها للتحول إلى ميدان للمنافسة بين كبرى العلامات التجارية المهتمة بالموضة والمقتنيات الثمينة بعد الإعلان عن إنتاج كمامة من الذهب والألماس تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار.

وفي الجانب الآخر دفعت الحاجة اليومية للكمامات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضها انتشار الوباء، إلى البحث عن وسيلة لإنتاج كمامات منخفضة السعر بالاعتماد على مواد متاحة وغير مكلفة، حيث نجح أحد الطهاة الأردنيين في تحويل قشور الخضراوات خصوصاً الباذنجان إلى كمامات مراعية للبيئة.

وبين «أغلى» و«أرخص» و«أغرب»، تحول تصنيع وتصميم الكمامات لمادة خبرية تجمع الغرابة والطرافة في آن واحد، ويتلقفها الملايين حول العالم، خاصة بعد أن أصبحت هذه الكمامة جزءاً أساسياً من المظهر الخارجي للبشر حول العالم.

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