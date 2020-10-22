نفايات «كورونا» الطبية تفاقم تلوث البيئة في أمريكا

المصدر: دبي - البيان

أشار الخبراء مؤخراً إلى أن جائحة كورونا تخلف جبالاً من النفايات الطبية التي ترهق مراكز تجميع المخلفات وإعادة التدوير في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. ويتوقع تيم هولين، عالم البيئة البحرية من جامعة لويولا في شيكاغو بأن تسهم الجائحة في تفاقم أزمة النفايات الطبية. وذكر موقع «ذا ديلي نورثوسترن» أن نفايات معدات الوقاية الشخصية لا تأتي من المستشفيات وحسب، بل من السكان الذين لا يتخلصون من القفازات والكمامات أو أقنعة الوجه بالشكل المناسب.

ويتوجب على المستشفيات وفق توجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التعامل مع النفايات الطبية المتعلقة بـ«كوفيد 19» كما النفايات الطبية الأخرى أي أن 90 بالمئة منها يتم تعقيمها وإرسالها للمطامر حيث تواصل في بعث الكيميائيات الملوثة في البيئة. ويعرب هولين عن قلقه حيال نفايات معدات الوقاية الشخصية سيما أنه لا يزال غير واثق من تأثيراتها على المدى البعيد، ويقول في الإطار: «من المؤكد أن نعيش مرحلة اكتشاف لحقل علمي جديد.

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