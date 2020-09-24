طفلة تسبح 3 كم لحماية حيوانات مهددة بالانقراض

المصدر: دبي – البيان

سبحت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 11 عاماً، مسافة 2600 متر، على طول القناة الإنجليزية، في رحلة لجمع المال لصندوق الأنواع المهددة بالانقراض، التابع للصندوق العالمي للطبيعة.

وقالت الفتاة، واسمها روبي يلينغ، في فيديو على موقع «يورو نيوز»، إن الأنواع المهددة بالانقراض المفضلة لديها، هي نمر الثلوج، وأسد البحر، مشيرة إلى عدم وجود الكثير منها، مطالبة بإجراء تغيير، لأنه بخلاف ذلك، ستتم إضافة المزيد من الأنواع إلى القائمة، وستصبح أكبر وأكبر.

جمعت روبي، وهي تنتمي إلى عائلة رياضيين، 1700 جنيه إسترليني، وكتبت للمتبرعين: «فعلتها! وكانت المسافة أبعد مما بدت عليه، لكنني سبحت مسافة 2600 متر في النهاية، وقد شعرت بقدمي مثل هلام عندما خرجت من الماء، وبخدر في لساني، بسبب المياه المالحة. لكنني استمتعت بالأمر، وقد سرني أنني تمكنت من أن أجمع هذا القدر من المال».

وعن رحلة ابنته، قال والدها مارتن يلينغ، إن روبي شغوفة بالبيئة والمحيطات والحياة البرية، والحفاظ على الحيوانات التي تشاركنا الكوكب، مشيراً على أن عام 2020، كان عاماً صعباً، لا سيما بالنسبة للأطفال، مثل روبي، التي عانت من انتكاسات وخيبات أمل، وقد أرادت القيام بشيء إيجابي، لمساعدة قضية تهتم لها.

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