تحفٌ من الطبيعة مغلّفة بشمع العسل

المصدر: (إعداد- فاتن صبح)

تتعاون الفنانة المقيمة في تورونتو آفي روث مع «أصدقائها» النحل لإنتاج تحف طبيعية عضوية تأخذ بالاعتبار التفاعلات القائمة بين الأصناف والجمال الذي يمكن أن ينجم عن تلك اللقاءات.

تمرر آفا أعمالها اليدوية من التطريز المكون من شعر ذيل الفرس أو ريش القنافذ على شريكاتها المخططة بالأصفر والأسود لتحصل على تغليف بالألوان الشمعية عبارة عن قرص عسل يحيط بتحفها متعددة الوسائط.

وتعمل آفا من العام 2019 على توسيع الأطر الخشبية لأعمالها وتتلقى مساعدة مربية النحل مايلي نوردين حيث تقومان بتكديس قفران النحل عامودياً وإدخال الأعمال المصنوعة يدوياً لتأطيرها بأقراص الشمع العسلية. وتقول آفا إنها كانت تجرّب خلال الفصل الماضي العثور على مواد يستجيب لها النحل بشكل إيجابي. وتضيف: «كنت أحاول العثور على مواد عضوية لا تؤذي النحل وألا تتمكن من أكله أو الإضرار به».

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