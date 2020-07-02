شابة إيطالية تعتزل حياة الصخب لتربي الأبقار

المصدر: (إيطاليا - أ ف ب)

قررت فانيسا بيدوتزي، وهي شابة إيطالية في الثالثة والعشرين من بين البارزين في مجتمعها، أن تحدث تغييراً جذرياً في حياتها، فاختارت تربية الحمير والأبقار بالجبال، مفضّلة العيش وسط الطبيعة على حياة الصخب، وهو ما يفعله عدد متزايد من مواطنيها.

ورغم إقرارها بأن هذا العمل «منهك»، تؤكد بيدوتزي لوكالة فرانس برس أنه يستهويها، وتقول «اخترت هذه الحياة، هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه، محاطة بالطبيعة والحيوانات». وتعتزم فانيسا إقامة مزرعة بمنطقة ألبه بيدولو، الواقعة على ارتفاع 813 متراً فوق مستوى سطح البحر، ضمن بلدة شينيانو شمال البلاد.

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