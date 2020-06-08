فندق ألماني يمنع دخول البدناء حفاظاً على أثاثه

المصدر: إعداد: نهى حوّا

منع أحد الفنادق على ساحل بحر الشمال بألمانيا أخيراً، دخول الضيوف الذين يتجاوز وزنهم 130 كيلوغراماً، متذرعاً بمخاوف من إمكانية أن يحطموا أثاثه الأنيق.

ووفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية، التي قابلت أحد الخبراء القانونيين، يستطيع الفندق فرض تلك القيود في ألمانيا، إذ إنه من أجل أن ترتقي أي قضية كتلك إلى مستوى «التمييز» يجب أن يكون الضيف بديناً للغاية وصولاً إلى حدود الإعاقة. وكان فندق «ساهلنبورغ» في مدينة كوكسهافن الألمانية قد أعلن عن فتح أبوابه مرة أخرى بعد انتهاء الإقفال التام بسبب الفيروس التاجي المستجد، لكن ليس الجميع على ما يبدو مرحب به للعودة على رمال هذا الفندق الساحلي.

وفي سبيل الإقامة في الفندق، يجب أن يكون وزن الزائر 130 كيلوغراماً وما دون، فالتصميم الداخلي، وفقاً للفندق، هو في غاية الرقة، ولا يمكنه تحمل وزن أي شخص بوزن زائد. وقالت مديرة الفندق، انجيليكا هارجسهايمر، لوسائل الإعلام الألمانية إن تصميم كراسي الجلوس في الطابق السفلي للفندق كلاسيكية تماماً، وعندما يجلس عليها شخص ذو وزن ثقيل، فإنها قد لا تدوم طويلاً.

وأشارت هارجسهايمر إلى أن زائراً ثقيل الوزن كسر أحد الأسرة في الفندق، وهذا ما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار الصعب وغير السار بعد تردد.

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