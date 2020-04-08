لا تنقل كورونا.. الأطباء البيطريون يوصون بإبقاء القطط في المنازل

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أوصى أطباء بيطريون أصحاب القطط إبقاء حيواناتهم الأليفة في المنزل، للمساعدة في منع انتشار الفيروس التاجي المستجد بين الحيوانات، مؤكدين أنه لا داعي القلق من خطر انتقال العدوى من تلك الحيوانات إليهم، ذلك أنه لا توجد حالة واحدة لكلب أو قط أليف نقل عدوى "كوفيد-19" إلى بشري"، وفقاً لما أفاد به الدكتور إنجيل ألمندروس، في جامعة "سيتي" في هونغ كونغ، لهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية "بي بي سي نيوز".

لكن ألمندروس أضاف إنه بعد أن أظهرت الأبحاث إمكانية أن تلتقط القطط الفيروس من قطط أخرى، سيكون من المنطقي إبقاء القطط في الداخل، حيثما يكون ذلك آمناً وممكناً أثناء تفشي الفيروس، داعياً معاملة الحيوانات الأليفة كأي شخص آخر في المنزل: "فإذا كنت تشعر بالمرض، فمن الأفضل عدم التفاعل معها".

رئيسة الجمعية البيطرية البريطانية، دانييلا دوس سانتوس، اتفقت مع ألمندروس، موضحة أن توصيتها لأصحاب الحيوانات الأليفة القلقين هو اتخاذ احتياطيات إضافية" فقط إذا كان هناك شخص في منزلهم تظهر عليه الأعراض"، مؤكدة ضرورة ممارسة نظافة اليدين ومحاولة إبقاء القطط في الداخل، ذلك ان فرو الحيوان يمكنه أن يحمل الفيروس لفترة إذا كان الحيوان الأليف على تماس مع شخص مريض.

وكانت قد ثبتت إصابة كلب أليف في هونغ كونغ بـ "كوفيد-19" أخيراً، ربما صاحبه هو من نقل العدوى إليه، لكن "حتى مع الإصابة بالعدوى، إلا أن الحيوانات لا تمرض، وهذا تبين أيضاً وفقاً للدكتور انجيل ألمندروس، أثناء تفشي مرض "سارس" في هونغ كونغ عام 2003 حيث أصيبت حيوانات اليفة بالعدوى لكنها لم تمرض، مؤكداً على عدم وجو "أدلة على أن الكلاب والقطط يمكن أن تمرض أو تنقل العدوى للبشر". لكن أخيراً، على أثر إصابة قط بالعدوى في بلجيكا بعد أسبوع من ظهور الأعراض على صاحبه، قدم علماء في الصين أدلة على أن القطط المصابة تنقل الفيروس إلى قطط أخرى.

وهناك أدلة أيضا على أن البشر بإمكانهم ان ينقلوا التهابات الجهاز التنفسي الى القردة البرية الكبيرة، مما يجعل تفشي "كوفيد-19" مصدر قلق على الحيوانات المهددة بالانقراض، بما في ذك الغوريللا.

لكن في جميع تلك الحالات، كان البشر المصابون هم الذين يشكلون خطراً على الأنواع الأخرى.

وفي هذا السياق، أكد مدير معهد بيربرايت بالمملكة المتحدة، البرفسور بريان تشارلستون، المتخصص في دراسة الامراض المعدية: " نعلم أن الفيروس قفز من الحيوان إلى الإنسان (في بداية هذه الازمة) لكن يبدو ذلك سببه الناس الذين أكلوا حيوانات مصابة"، ولا يوجد دليل على أن الحيوانات بإمكانها أن تنقل المرض إلى الإنسان في المقابل.