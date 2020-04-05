تسعينية تتغلّب على كورونا بسندويشات المربى

المصدر: إعداد: فاتن صبح

من قال إن لا أمل في زمن الأزمات أو أن بارقة الأمل لا يحمل رايتها متقدمون في السن عرفوا كيف يتغلبون على مصاعب الحياة مهما كانت، ومن هؤلاء الجدّة ريتا رينولدز البالغة من العمر 100 إلا عاماً وقد تغلّبت على فيروس "كوفيد 19" بحبّها للمربى، تقول عائلتها مازحةً.

أصيبت ريتا، المعمّرة الأكبر سناً في بريطانيا بالفيروس في 25 مارس الماضي وطلب الأطباء من عائلتها توقّع الأسوأ بعد أن تدهورت حالتها كثيراً، وقد وضعها الطاقم الطبي في وضعية مريحة وبدأ يعطيها أدوية تنهي حياتها بأقل ألم ممكن، لكنها تخطّت الأزمة وخالفت التوقعات وتماثلت للشفاء.

وعلّق هنري فيليبس أحد أحفاد ريتا على شفائها بالقول: " لا أعلم كيف تمكّنت من القضاء على الفيروس، مع أنها في التاسعة والتسعين من العمر ولا أعتقد أنها تناولت طيلة حياتها الفواكه أو الخضار وهي تعيش على سندويشات المربى والبسكويت. كما أنها لم تدخّن أو تشرب الكحول في حياتها"، بحسب "غارديان" البريطانية.

عملت ريتا كسائقة خلال الحرب العالمية الثانية ونجت وهي في الواحدو زالعشرين من عمرها من قنبلة ألقيت خارج بيتها في ليفربول بالاختباء تحت الطاولة وقد رفضت الخروج إلى الملجأ لأنها تريد أن تكمل قراءة قصتها.

وها هي اليوم تتطلع لبلوغ عامها المئة في يوليو المقبل.