حالة طوارئ رومانسية للترحيب بزوجة "فرس نهر"

المصدر: البيان الإلكتروني

رعاية الحيوانات لا تتعلق فقط بالتغذية والرعاية، حيث تحمل الحياة الاجتماعية والوقوع في الحب قدراً مُماثلاً من الأهمية، والعثور على رفيق مدى الحياة يمكن أن يُشكّل بعض التحدي لدى الحيوانات. ولهذا تستعد حديقة الإمارات للحيوانات لاستقبال "ناجوما" أنثى فرس النهر، وتأمل الإدارة أن تشهد الأيام القادمة قصة حب حقيقية تجمعها مع فرس النهر "أوتو".

ولد أوتو في 6 أغسطس 2012 في حديقة حيوان لا كورنيل، بمدينة برغامو في إيطاليا. وتمّ نقله إلى حديقة الإمارات للحيوانات في عام 2016. ويُعدّ واحداً من أكثر الشخصيات شعبية في حديقة الحيوانات. ومن وسط حوض سباحته الذي يتمّ التحكّم بدرجة حرارته، يمكن رؤيته في كثير من الأحيان وهو يستعرض الحشود بتفكير ملكي. وهذا بالطبع، عندما لا يستخدم ذيله لرش المياه على الزوار!

يحب أوتو تناول الفواكه والخضروات بقدر ما يحب السباحة، وهي سمة لدى هذه الأنواع والتي قد تفسر سبب ظهور اسم فرس النهر من الكلمة اليونانية القديمة "حصان النهر".

يبلغ طوله 2.2 متر ويزن حوالي 1.4 طن، الأمر الذي يُفسّر سبب اعتبار فرس النهر ثالث أكبر حيوان ثديي في العالم بعد الفيل ووحيد القرن الأبيض. ومع اكتمال نموه في الوقت الحاضر، أدرك الخبراء أن وقته قد حان لتغطيس أصابع قدميه العملاقة في بركة المواعدة للعثور على شخص مميز.

تجميع حيوانات فرس النهر مع بعضها البعض ليس من الأمور التي يسهل تنظيمها، وقد قضى فريق حديقة الإمارات للحيوانات عدة أشهر في البحث عن السيدة المناسبة للانضمام إلى العائلة. انتهى هذا البحث أخيراً في سويسرا في عام 2019.

نشأت ناجوما، التي ولدت في 25 أكتوبر 2016، مع عائلة جميلة في حديقة حيوان بازل ولكنها كانت تحلم دائماً بإيجاد الحب. لذلك، ومن خلال أول شراكة تعاون بين بازل وحديقة الإمارات للحيوانات، عمل الفريقان معاً لتوحيد طيور الحب هنا في الإمارات.

حديقة الإمارات مستعدّة لوصول نجوما، غير أن هناك خطوات أساسية يجب اتباعها عند وضع الزوجين معاً. تشتهر أفراس النهر بسمعتها الإقليمية السيئة حيث يمكن أن تكون مزاجية للغاية عند شعورها بالتهديد. ونظراً للعمل الهائل الذي ينطوي عليه نقل الحيوانات، فإن مرحلة الخطوبة تحتاج إلى الترتيب بعناية فائقة حتى يتمكنوا من التعرّف على بعضهم البعض بشكل صحيح. وقد تمّ تسجيل كلاهما في كتاب أنساب أفراس النهر ونظام إدارة المعلومات الحيوانية، وسيتمّ إسكانهما بشكل منفصل مبدئياً، حيث سيخضعان لمقدمة تدريجية لتطوير رابطة دائمة يأمل الجميع أن تتحول سريعاً إلى حب.

وتأمل الإدارة بأن حديقة الإمارات للحيوانات، وبمجرد تواصلهما، ستصبح قريباً موطناً لكثير من أفراس النهر الصغيرة!

من الجيد دائماً رؤية الوافدين الجدد، لكن فرصة مشاهدة قصة حب فرس النهر من البداية ستكون تجربة مميزة حقاً، حيث تعدكم حديقة الإمارات للحيوانات بالحصول على الكثير من المرح والأساليب الجذابة للتعرف على نجوما ومعرفة ما إذا كانت هي وأوتو يقرران الانتقال إلى "الخطوة التالية"! يمكنك مواكبة آخر التطورات حول نجوما ووصولها وكيفية وصول أوتو للالتقاء بها عبر قنوات التواصل الاجتماعي لحديقة الإمارات أو موقعها على الويب، ولكن للحصول على المتعة الحقيقية، يمكنك التوجّه إلى زيارة الحديقة!.