زهور الكرز لصبغة أقمشة طبيعية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لجأت شركة يابانية إلى صباغات أنسجة طبيعية، بعيداً عن الإضافات الصناعية الخشنة. واستعانت للغاية ببتلات زهور شجر الكرز الذي يتفتح لبضعة أيام قليلة كل عام.

أما النتيجة فعبارة عن لون زهري مشرق رائع يمزج بين القطن العضوي وزهور الكرز المهملة.

وتوفر عشرات أنواع أشجار الكرز بتلات تستخدم صناعة شاي أوراق الزهور الياباني المميز. وتؤمن تلك الأشجار المستولدة خصيصاً كميات هائلة من الزهور التي تسقط طبيعياً بعد أن تتفتح لفترة قصيرة سنوياً.

وتجمع البتلات دون الإضرار بالأشجار خلال العملية. وتتعاون الشركة في الخصوص، مع شركات صناعة متخصصة في مدينة ناغويا اليابانية وتجمع منها الزهور التي ترفضها. وينجم عن الصباغ الطبيعي الخالي من المواد السامة لون زهري فاتح يعزز مادة القطن العضوي المصادق على اتباعها كمقياس النسيج العضوي العالمي.