المنزل الخيمة في اليابان ينبض بالحياة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أكمل مكتب هندسي ياباني يعرف بـ«تاكيرو شوجي للهندسة المعمارية» منزل «هارا» القروي المصمم ليبدو وكأنه خيمة، علماً أنه يقع بالفعل في قرية زراعية تعود ملكيتها لعائلة وحيدة بمدينة ناغاوكا بمحافظة نيغاتا.

وأسفرت نتيجة طلب العائلة من المكتب بناء تصميم يتفاعل مع المنازل المحيطة عن تشييد مسكن يتخذ شكل الخيمة، ما سمح للمكتب بإبداع فتحات كثيرة، حيث يشعر الجيران بأنهم مرحّب بهم للتوقف عند المنزل والتحادث مع أصحابه.

وعلق المهندسون في المكتب: «بدلاً من تصميم بناء تقليدي بالكامل سعينا لخلق مجمع فرح يعج بالحياة. وصممنا مساحة بحيث يمكن للأصدقاء والأطفال التوقف والتسامر تحت عتبة المدخل».