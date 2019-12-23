عريضة لتحويل «الطفل يودا» إلى «ايموجي»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تحول «الطفل يودا»، الذي كشفت عنه ديزني إلى محبوب الجماهير، منذ أن عثر عليه «الماندولوريان» في جراب سريره، الآن يخوض محبو تلك الشخصية اللطيفة الأحدث ضمن سلسلة «حرب النجوم»، حملة على الإنترنت من أجل أن تحوله شركة «أبل» إلى رمز تعبيري «إيموجي»، وقد وقع على العريضة حتى الآن أكثر من 12 ألف شخص، بما يتخطى الهدف الأصلي البالغ 2500 توقيع.

ووفقاً لمجلة «تايم» الأمريكية، تدعو العريضة التي تم رفعها المستخدم، ترافيس برامبل، إلى إضافة «الطفل يودا» إلى مجموعة «الإيموجي»، لكي يتاح للناس الاستفادة من مجموعة المشاعر القادر على إظهارها الطفل الظريف، البالغ من العمر 50 عاماً.

كتب برامبل: «سرق قلوبنا والآن أريده أن يسرق لوحة المفاتيح الخاصة بنا»، موضحاً: «تشارك صديقتك صورة لمولودها الجديد؟ فترد عليها بـ«ايموجي» لطيف للطفل يودا، تٌظهر لها بأن طفلها الصغير هو لطيف أكثر من قدرة الكلمات على التعبير. ثم تشعر بأنك مريض فتبعث والدتك برسالة، «هل تريد بعض الحساء؟»، ترد عليها بـ«ايموجي» للطفل يودا تُظهر لها أن عطشك للحساء لا يروى».