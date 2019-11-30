إليزابيث الأولى ترجمت نصاً قديماً للروماني تاسيتوس

المصدر: لندن - رويترز

كشف بحث جديد، أخيراً، عن ترجمة (نسخة باللغة الإنجليزية)، أعدتها الملكة إليزابيث الأولى، إحدى أكثر ملوك وملكات إنجلترا شعبية، لنص قديم كتبه تاسيتوس (أحد مؤرخي الإمبراطورية الرومانية البارزين)، مضمونه حول السياسة على المستويات العليا في صفوف النخبة الحاكمة.

وتبين بعد تحليل خط اليد وأسلوب الكتابة ونوع الورق المستخدم، أن ترجمة تعود إلى القرن السادس عشر للكتاب الأول من (حوليات) تاسيتوس، وهي مكتوبة بخط مائل أنيق على ورق مسطر، إذ ترجمة صاغتها إليزابيث.

وكتب جون مارك فيلو في دورية (ذا ريفيو أوف إنجليش ستاديز): «الترجمة المخطوطة لحوليات تاسيتوس المحفوظة الآن في مكتبة قصر لامبيث، هي ترجمة إليزابيث الأولى». وجدير بالذكر أن إليزابيث اعتلت كرسي العرش وهي في ال25، وحكمت إنجلترا من عام 1558 إلى 1603م.