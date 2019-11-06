امرأة محصنة ضد «الزهايمر»

المصدر: دبي-البيان

عثر علماء في جامعة هارفرد على امرأة محصنة ضد مرض «الزهايمر»، على الرغم من انتمائها إلى سلالة عائلية تبتلى بهذا المرض في وقت مبكر، ويعتقدون أن طفرة جينية في حمضها النووي دون غيرها في أسرتها الممتدة، ربما تحميها من المرض، مما يساعدهم على التوصل إلى علاجات جديدة.

السبعينية الكولومبية تنتمي إلى عائلة أفرادها يصابون بـ «الزهايمر» في عقدهم الرابع، ووحدها احتفظت بصحتها. وعندما مسح العلماء دماغها وجدوا لديها مستويات عالية من الكتل البروتينية التي تسد الخلايا العصبية، وهي من سمات مرضى الزهايمر، تسببها طفرة وراثية تدعى «برسنلين 1»، غير أن التجارب بينت وجود اختلاف آخر في جين الحمض النووي للمرأة أطلقوا عليه طفرة «إيه بي أو إي 3 تشرتشل» يمنع عمل «برسنلين 1».