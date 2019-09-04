حقنة «سحرية» تعالج الكوليسترول

المصدر: دبي - البيان

أفاد باحثون بريطانيون بأن حقنة تعطى مرتين في السنة لعلاج فرط الكوليسترول قد تشكل تحولاً كبيراً في حياة الملايين ممن يتناولون حبوب الـ«ستاتين» يومياً، إذ توصلت دراستهم الأخيرة إلى أن الحقنة قلصت مستويات الكوليسترول السيء في الدم، إلى النصف.

ووفقاً لصحيفة «اندبندنت» البريطانية، يأمل الباحثون الآن أن توافق السلطات البريطانية على استخدام الحقنة في غضون السنتين المقبلتين؛ وحينها سيجري وصف الحقنة، وتدعى «انكليسيران»، وفقاً لصحيفة «ذا ميرور»، إلى جانب حبوب الـ«ستاتين»، لا سيما لأولئك الذين يعانون من مستويات مرتفعة جداً من الكوليسترول.

ويعمل العلاج الجديد على إسكات الجين المسؤول عن ارتفاع مستوى الكوليسترول السيء، ووقف إنتاج بروتين «بي سي إس كي 9» في الكبد.